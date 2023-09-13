T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 13 Eylül 2023

Örnek No: 55*

2023/297 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/297 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3666 Ada, 4 Parsel, C1 Blok, 2.kat, 8 no'lu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazda 08/05/2023 tarihli Bilirkişi Raporuna Göre;

Mesken, 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo, 2 balkon dan ibarettir. Daire girişi ahşap kapılı, salon ve odaların yer döşemesi laminat parke, ıslak hacimler seramik kaplı, mutfak, mermer tezgah şeklinde alt-üst dolapları ahşap mobilyalı, banyoda duş kabini, lavabo, klozet mevcut, dış doğramalar ile iç doğramalar ahşap imalat şeklindedir. Bina 8 katlı, her katında 3 daire olup, asansörlüdür. Bornova Belediyesince konu taşınmaz için düzenlenen yapı ruhsatı tarihi 23.11.1979, yapı kullanma izin belgesi tarihi 21.05.1981 ve meskenin brüt alanı 101,56 m2 dir. Bina yaşı 42, yıpranma payı oranı % 40 dır.Yapının maliyet değeri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Mühendislik Hizmet bedelleri hesabında kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ve yıpranma payları dikkate alınarak hesaplanmıştır.Konu taşınmazın kuş uçuşu; İzmir Çevre yolu 500 mt, Mustafa Kemal Cad. 50 mt, Bölge metro İst. 600 mt, Ankara Cad. 500 mt mesafededir.

Adresi: Kazımdirik Mah. Mustafa Kemal Cad. no. 137/1, C1 blok, 2.kat, d. no. 8 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü: 2.496,00 m2

Arsa Payı: 2/234

İmar Durumu: İnşaat tarzı B0rnova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararına göre konu taşınmaz, Ayrık Nizam, 8 katyapılaşma koşulunda konut imarlıdır.

Kıymeti: 2.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer: 15/01/1986 yönetim planı

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2023 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2023 - 14:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2023 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2023 - 14:10

08/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.