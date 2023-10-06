T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 06 Ekim 2023

Örnek No:55*

2023/449 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/449 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir ili, Buca ilçesi, Kızılçullu Mah. 430 ada, 82 parsel, arsa nitelikli, 193 m2 yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu bölgenin toplu taşıma araçları ile ulaşım imkânı bulunmaktadır. Taşınmaz Vali rahmi bey ilkokuluna 240m, Şehit Muammer Çubukçu İmam- hatip okuluna 270m,Hicret mescidine 270 m. ilçenin ana arterlerinden olan Şirinyer meydanına 500m mesafede yer almaktadır. Konu parsel üzerinde bitişik nizamda betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş, kat irtifakı kurulmamış, zemin+3 normal kat ve çatı katlı bir adet bina bulunduğu görülmüştür. Buca Bel. İmar ve Şeh. Müd. arşivinde incelenen mimari proje kat planlarına göre zemin katta 2 işyeri ile 1 mesken, 1. Katta 1 mesken, 2 ve 3. katlarda 2şer adet mesken olmak üzere toplam 2 işyeri, 6 adet daire bulunmaktadır. Zeminde yapılan incelemeye göre binanın çatı katında, proje ve ruhsatına aykırı olarak bir adet mesken oluşturulduğu tespit edilmiştir. Tespite konu taşınmaz, Yapı Ruhsatına göre keşif tarihi itibarı ile yaklaşık 24 yaşındadır. 430 ada, 82 parsel nolu taşınmaz, 193m2 yüzölçümlü parsel üzerinde bitişik nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında, 3B yapı sınıfında inşa edilmiş, zemin kat+ 3 normal kat+Çatı katlı bir adet binadır. Keşif tarihinde yapılan incelemede zemin katta 2 adet dükkan ve bir adet daire, 1.katta bir adet daire, 2.-3. Katlar her birinde 2 şer adet daire ve çatı katında katta birer adet olmak üzere binada toplam 2 adet dükkan, 7 adet daire olduğu görülmüştür. Mimari projesine göre; Zemin kat , -Dükkan 1; Keşif tarihinde kapalı olduğundan içinde inceleme yapılamamış olup(brüt 20m2) kullanım alanlıdır, -Dükkan 2; Keşif tarihinde terzi olarak kullanıldığı görülmüş olup brüt 31m2 kullanım alanlıdır, -Daire 1; Keşif tarihinde kiracı tarafından konut amaçlı kullanılmakta olup oda, salon, mutfak, banyo+wc, antre, hol, kömürlük ve adet balkon hacimlerinden oluşmak üzere toplam brüt 68m2 kullanım alanına sahiptir. 1. Kat-Daire 2; Keşif tarihinde borçlu tarafından konut amaçlı kullanılmakta olup 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre, hol, kömürlük ve 4 adet balkon hacimlerinden oluşmak üzere toplam brüt 144m2 kullanım alanına sahiptir. 2. Kat, -Daire 3; Keşif tarihinde kiracı tarafından konut amaçlı kullanılmakta olup 2 oda, salon, mutfak, banyo+wc, antre, hol, kömürlük ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmak üzere toplam brüt 82m2 kullanım alanına sahiptir. -Daire 4; Keşif tarihinde kiracı tarafından konut amaçlı kullanılmakta olup 2 oda, salon, mutfak, banyo+wc, antre, hol, kömürlük ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmak üzere toplam brüt 75m2 kullanım alanına sahiptir. 3. Kat, -Daire 5;konut amaçlı kullanılmakta olup 2 oda, salon, mutfak, banyo+wc, antre, hol, kömürlük ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmak üzere toplam brüt 82m2kullanım alanına sahiptir. -Daire 6; konut amaçlı kullanılmakta olup 2 oda, salon, mutfak, banyo+wc, antre, hol, kömürlük ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmak üzere toplam brüt 75m2 kullanım alanına sahiptir. Çatı Katı: konut amaçlı kullanılmakta olup 2 oda, salon, mutfak, banyo+wc, antre, hol, kömürlük ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmak üzere toplam brüt 95m2 kullanım alanına sahiptir. Çatı kattaki dairenin ön ve arka cephesinde toplam ~65m2 alanlı 2 adet teras bulunmaktadır. Projesine göre (Bina giriş holü ve merdiven kovası dahil) zemin kat ~150m2, normal katları 160m2, çatı katı 90m2 olmak ana taşınmaz toplam 720m2 inşaat alanına sahiptir. Binanın dış cephesi standart dışa cephe boyası ile boyalı olup girişi zemin katta ve 455 Sokağa bakan cepheden sağlanmaktadır. Giriş kapısı camlı demir kapı, giriş ve kat holleri ile merdivenler mozaik taştır. Binada asansör bulunmamaktadır.

Adresi: Hürriyet Mah. 455 Sokak No: 14 Buca / İZMİR

Yüzölçümü: 193 m2

İmar Durumu: Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan araştırmada 6591 ada, 22 Parselin; “ 29.08.1988 onay tarihli, 1/1000 ölçekli Buca 1. Etap Genel Revizyon İmar planında Bitişik Nizam 4(B-4) kat yapılaşma koşullu Konut Alanında kaldığı” bilgisi alınmıştır.

Kıymeti: 13.700.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2023 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2023 - 14:20

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/12/2023 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati: 20/12/2023 - 14:20

26/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.