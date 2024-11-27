T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/178 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/178 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Karabağlar İlçe, BOZYAKA Mahalle/Köy, 7002 Ada, 1 Parsel, Konu taşınmaz İzmir İli, Karabağ ...

Adresi: Çalıkuşu Mah. Halide Edip Adıvar Cad. No:164Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü: 1.033,00 m2 ( yaklaşık 351 m² alanlı kanopi mevcuttur.)

İmar Durumu: Tespit konusu taşınmaz ile ilgili Karabağlar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü 18.03.2024 tarih 264297 sayılı yazısı ve eklerine göre; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.03.2024 tarihli ve E.264166 sayılı yazısında, İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 7002 ada 1 parselin, 1/1000 ölçekli 4. Etap Karabağlar Günaltay Mahalleleri ve Civarı Uygulama İmar planında kalmakta olup; 5.00 metre ön bahçe mesafeli blok nizam 8 katlı Ticaret (T1) alanına isabet ettiği, ayrıca 1/1000 ölçekli 4. Etap Karabağlar Günaltay Mahalleleri ve Civarı Uygulama İmar planı Plan Notunun 1.26.maddesine göre; "ayrık nizam ve blok nizam olan parsellerde imar planında belirlenmemiş ise TAKS=0.40 uygulanacağı' belirtilmiştir. Söz konusu taşınmaza ait 06.11.2019 gün, 292 sayı ile ilave yapı ruhsatı, 02.06.2015 tarih, 9890 (233) sayı ile yapı kullanma izin belgesi bulunduğu görülmüştür. 28.04.2015 tarihli mimari projesi bulunmaktadır.

Kıymeti: 91.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

*Şerh:19.03.2019 tarihli Kira Sözleşmesinin süresi sona erme tarihi 19.01.2027 olarak uzatılmıştır. (Süre:34 Ay Bedel:3.410.626 TL ) Lehtar: Petrol Ofisi Anonim Şirketi VKN:7290015043 (SN:8186458 11.03.2022 Tarih -9104 yevmiye)

*Şerh: 5232075.35 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (Lehtar: Petrol Ofisi Anonim Şirketi VKN:7290015043(SN:8403027) 07.07.2023 Tarih ve 23050 yevmiye

*Şerh: 4117720 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (19.03.2019 tarihli kira sözleşmesinin süresi 31.05.2028 tarihine kadar uzatılmıştır. Kira bedeli 4.177.720 TL ) (Lehtar: Petrol Ofisi Anonim Şirketi VKN:7290015043:8403027) 07.07.2023 Tarih ve 23050 yevmiye

*Şerh: Kira Şerhi Yenilenmiştir. (Süre:5 Yıl Bedel :5.000.000 TL ) (Lehtar: Petrol Ofisi Anonim Şirketi VKN:7290015043(SN:8186458) 21.02.2019 Tarih ve 3897 yevmiye

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2025 - 14:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/02/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati: 05/03/2025 - 14:15

21/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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