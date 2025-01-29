T.C İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:09

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/489 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/489 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, KEMALPAŞA Mahallesi, 22931 Ada, 1 Parsel, BODRUM+ZEMİN+1+2/ 6 NOLU Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz dikdörtgen şekline yakın geometrik sınırlara sahip 6.477,34m² arsa alanlı parsel üzerinde, sıralı dükkan/işyerlerinden oluşan Fincancılar Çarşısı olarak adlandırılan, A - B - C tipinde 36 işyerinden oluşan site içerisinde, B tipi özelliğinde, 6 Bağ.Böl.Nolu olup 7098/4 sokak yönünden 12-14 , 7098/3 sokak yönünden 11-13 kapı numaralı olup iki yöne cephelidir.

Adresi : Kemalpaşa Mahallesi, Fincancılar Çarşısı, 7098/4 Sokak, No;12-14 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 6.477,34 m2

Arsa Payı : 118/2400

İmar Durumu ::Bornova Belediyesinin icra dosyasına göndermiş olduğu imar durumu belgesine göre Ticaret alanında TAKS:0.50, Hmax; 9,80 m koşullu yapılaşma adasında kalmaktadır.

Kıymeti : 20.923.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 14:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 14:30





Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 14:30

23/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.