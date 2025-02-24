T.C. İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 24.02.2025 - 00:01

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Sayın Ayşe Nur PALAS

(T.C:59509175382)

Hakkınızda yapılan Disiplin Soruşturması sonucunda; Disiplin Amiriniz tarafından karar verilen 14.02.2025 tarihli ve 268588995 sayılı “Aylıktan Kesme” cezasının tebliği için hastane PROBEL sisteminde kayıtlı telefonunuzdan tarafınıza ulaşılamadığı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde tebligatın yapılması için; MERNİS sisteminde kaydınızın bulunmaması nedeniyle yazı tebliğ edilememiş, durum tutanak altına alınmıştır. Gelinen süreçte, MERNİS sisteminde adresinizin bulunmaması ve hastane PROBEL sisteminde kayıtlı adresinizde yaşamadığınızın tespit edilmesi üzerine tebliğ imkânsız hale gelmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen kapalı zarfın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla, “Aylıktan Kesme” cezası ile tecziyenize ilişkin 14.02.2025 tarihli ve 268588995 sayılı kararı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin İşlemleri Biriminden tarafınızca alınabileceği, bu ilanen tebligatın son yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonunda tebligatın muhatabına (Ayşe Nur PALAS) tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.