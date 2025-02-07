T.C. İZMİR KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2020/528 Esas 19/11/2024 Konu: İLANEN TEB İLAN

Davacı, RİZA ŞEN ile Davalı, ORKUN JAMES ŞEN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan) davası nedeniyle; davalılardan ORKUN JAMES ŞEN'in tebligat adresinin her türlü araştırmaya rağmen tespit edilememesi ve taraf teşkilinin sağlanamaması nedeniyle adresi meçhul kabul edilerek ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 28/10/2024 tarihli bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve 31.maddeleri gereğince davalı ORKUN JAMES ŞEN'E İLANEN tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: ORKUN JAMES ŞEN - 17641611434 BİLECİK ili, PAZARYERİ ilçesi, YENİ mah/köy, 5 Cilt, 353 Aile sıra no, 60 sırada nüfusa kayıtlı, RİZA ve AYŞE oğlu/kızı, 26/09/1975 dogumlu,