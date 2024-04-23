T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/234 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye ili Kadirli ilçesi Avluk (Koçlu) Köyü
ADA NO: 294
PARSEL NO: 2138
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Projesi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/234 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/04/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02020947