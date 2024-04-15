T.C. KADİRLİ AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/242 Esas

DAVALILAR: İBRAHİM KAÇİN, Büyük Hüseyin ve Beser oğlu 29/03/1981 doğumlu,Naci Çakır Mah.768 . Sk No: 8/9 Çankaya/ ANKARA

Davacı Nihal Gök tarafından aleyhinize açılan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan yargılamasında;

19/07/2024 ünü saat 09:40'da belirlenen duruşmaya geçerli bir mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 6100 sayılı HMK'nın 150'nci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ihtarveilanen tebliğ olunur.