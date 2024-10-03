T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 03.10.2024 - 00:00

Sayı: 2022/152 Esas

Davacılar, DERYA FERHUŞOĞLU, EMİNE AKMAZ, FATMA AĞCA, HARUN ÖZKAN AKMAZ, HASAN AKMAZ ileDavalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; K.Maraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Mamaraş mahallesinde kain olup, davacı ALİ AKMAZ'ın mirasçılarının ev ve bahçe olarak kullanımında olan dava konusu taşınmazın doğusu Mustafa AKMAZ'a ait taşınmaz, 1456 nolu parsel, batısı 1440 nolu parsel ve 1455 parsel nolu taşınmaz, kuzeyi yol ve güneyi kuruçay deresi ile çevrili olup, yüzölçümü 1041,02 m2 geldiği tespit edilmiş olan davacının 55 - 60 yılı aşkın nizasız ve fasılasız olarak zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/152 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.