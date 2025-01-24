T.C. KAHRAMANMARAŞ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.01.2025 - 00:01

T.C. KAHRAMANMARAŞ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/86 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Muvazaa (TBK M:19)) davasında yapılan tüm çağrılara rağmen davalı Muhammet DOKUMACI'ya ulaşılamadığı, (Şükrü ve Arife oğlu, 04/02/1963 d.lu, 342*****000 T.C. Nolu) Muhammet DOKUMACI'ya Ön inceleme davet tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. 26/03/2025 günü saat 10:10'da yapılacak olan ön inceleme duruşmasına gelinmediği veya gelipte duruşmanın takip edilmediği takdirde HMK' nın 150.maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, taraflara dilekçelerinde göstermiş oldukları ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak üzere davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmesine, bu hususların verilen kesin süre içerisinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ve mevcut delil durumuna göre karar verileceği, ayrıca 11/09/2024 tarihli istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına dair ek karara karşı 1 hafta içerisinde varsa itirazınızı sunmanız hususları ihtar ve ilan olunur.