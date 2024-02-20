T.C. KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 20.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/335 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kırşehir İli, Kaman İlçesi

MEVKİİ: Kurancılı/Cumhuriyet Köyü/Mahallesi

PAFTA NO:

ADA NO: 211

PARSEL NO: 17 ve 18

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ:

MALİKİN ADI VE SOYADI: Şenol Kara

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/335 Esas sayısında dava açılmıştır.

1- İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2- Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği ,

3- Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Kaman Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı,

5- Mahkememizce karar gereğince Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.