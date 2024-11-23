T.C. KANDIRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/326 Esas

DAVALI: KEMAL AÇAR (TCKN:50869352086)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kandıra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2024/326 E. sayılı

Dosyası ile açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün

ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/12/2024 günü saat: 10.00'da mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK. 317/2.md gereği tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK.128.md uyarınca, süresi içinde cevap vermediğiniz ve delil bildirmediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, sonradan delil bildiremeyeceğiniz, belirlenen günde öninceleme ve tahkikat duruşması birlikte yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan duruşmada hazır olmadığınız takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacı tarafın muvafakatiniz olmadan iddiasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, Aksi taktirde HMK'nın 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, ön inceleme tensip tutanağı, ön inceleme duruşma tutanağı, bilirkişi raporuve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/10/2024