T.C. KANDIRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 17.02.2025 - 00:01

T.C. KANDIRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/5 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, İncecik Mahallesi111 ada 120 parsel sayılı taşınmazın 247,58 m²lik kısmının irtifak hakkının 111 ada 320 parsel sayılı taşınmazın 948,07 m²'lik kısmının irtifak hakkının taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak TEİAŞ tarafından davalı Cevat Kızıl'a karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacakdavalarda husumetin davacı TEİAŞ'a yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.13/01/2025