T.C. KANDIRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/71 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Bozburun Mahallesi, 108 ada 56 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak TEİAŞ tarafından davalılarFatih Çetin, Furkan Çetin, Hakan Çetin ve Gülcan Çetin'a karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacakdavalarda husumetin davacı TEİAŞ'a yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.. 03/10/2024