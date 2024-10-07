T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/24 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK

DAVALI: 1- YÜKSEL OĞUZ(Mevlüt ve Zeycan oğlu, 04/11/1975 doğumlu)

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü : 04/12/2024 günü saat 09:55 olup ; 6100 sayılı HMK'nın 127 ve 128. maddeleri uyarınca tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarını cevap dilekçesi ile bildirebileceğiniz, bu süre içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğin, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.16/09/2024