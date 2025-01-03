Yayınlanma: 03.01.2025 - 00:01

T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/204 Esas

Aşağıda Mahkememizin dosya esas numarası, ada, parsel numaraları ve malikleri belirtilen taşınmazların davacı TEİAŞ tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 2942 sayılı Yasa uyarında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciliiçin mahkememizde dava açılmıştır.

1. Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların TEİAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına mülkiyet ve irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.

2. İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın14. maddesi gerdeğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,

3. Açılacak davalardahusumetin TEİAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,

4. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Kangal Şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı,

5. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6. Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi veya mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanentebligat yerine geçeceği,

7. Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı dosyalarında duruşmasının 26/03/2025 tarihinde saat 13:40'dan itibarenyapılacağı hususları ilan olunur.30/12/2024

2024/204 Esas

Dava konusu Sivas ili Kangal ilçesi Sipahikoyağı Köyü 101 ada 34 parsel, 101 ada 33 parsel ve 104 ada 45 parsel sayılı taşınmazların tapu malikleri;

Ahmet Farımaz, Aliye Güneş, Alper Garipağaoğlu, Ayla Savaş, Aylanur Farımaz, Ayser Garipağaoğlu, Ayşe Koçköprü, Ayten Farımaz Özdemir, Aziz Farımaz, Barış Farımaz, Berna Farımaz, Cemalettin Farımaz, Cemile Farımaz, Cezvanur Farımaz, Cezvanur Moroğlu, Cezvenur Demirhan, Çağrıl Süleyman Garipağaoğlu, Derya Farımaz, Doğan Farımaz, Döne Yıldırım, Dürdane Akıncı, Ebru Eren, Ekrem Derbentoğulları, Elif Esra Kent, Emine Farımaz, Emine Orhan, Emine Ayser Garipağaoğlu, Erhan Farımaz, Ertuğrul Farımaz, Fatih Nurettin Farımaz, Fatma Farımaz, Ferdağ Yıldırım, Feride Akıncı, Fevzi Farımaz, Fikret Farımaz, Fikriye Farımaz, Fuat Farımaz, Gülser Farımaz, Hakan Farımaz, Haluk Farımaz, Hanım Farımaz, Hanım Üzkan, Hatice Coşkun, Hatice Coşkun, Hatice Garipağaoğlu, Hatun Pektaş, Hülya Akkuş, Hürrem Derbentoğulları, Hüsnü Koray Farımaz, İsmail Farımaz, İsmail Yolcu, Kadir Farımaz, Kafiye Farımaz, Kamuran Farımaz, Lütfü Farımaz, Mahmut Farımaz, Mahmut Farımaz, Mehmet Farımaz, Melahat Garipağaoğlu, Melda Garipağaoğlu Şahin, Meral Bayazıtoğlu, Muammer Yolcu, Muharrem Derbentoğulları, Mustafa Farımaz, Nahide Garipağaoğlu, Namık Farımaz, Namık Tufan Garipağaoğlu, Nazif Farımaz, Nazif Okan Garipağaoğlu, Nazife Akıncı, Nebahat Kayapınar, Necmettin Yolcu, Nejla Masat, Nezaket Altıner, Nuran Güven, Nurşen Garipağaoğlu, Nüveyda Dağgez, Oğuz Garipağaoğlu, Orhan Garipağaoğlu, Öner Farımaz, Ragıp Farımaz, Raziye Farımaz, Salime Farımaz, Selçuk Farımaz, Seval Güzel, Şakir Farımaz, Şaziye Özdoğan, Şefik Farımaz, Şükran Gönültaş, Tacettin Farımaz, Tekin Farımaz, Tuncay Farımaz, Ülker Derbentoğulları, Ünal Farımaz, Ünsal Farımaz, Ünver Farımaz, Yurdanur Karasu, Yusuf Yolcu, Zehmanur Farımaz, Zeynep Fadik Farımaz