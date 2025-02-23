Yayınlanma: 23.02.2025 - 00:01

T.C. KARAKOÇAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/566 Esas 05/06/2024 Konu: Gaiplik İlanı

Mahkememize açılan Gaipliğe karar verilmesi davasına esas olmak üzere;

Elazığ İli Karakoçan İlçesi Çayırgülü Mah/Köy, Cilt No:26, Hane no:17, Bsn: 45'de nüfusa kayıtlı 33550395036 T.C. Kimlik numaralı, Hasan oğlu Kibar'dan olma 01/02/1978 Karakoçan doğumlu DENİZ ÇİFTÇİ'den bilgi ve görgüsü olanların bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/566 esas sayılı dosyasına bildirilmesi M.K. nun 33. Maddesi gereğince ilan olunur. 05/06/2024