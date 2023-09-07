T.C. KARŞIYAKA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07 Eylül 2023

DOSYA NO: 2020/940 Esas

KARAR NO: 2023/273

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/04/2023 tarihli ilamının sanığı,Uğur ve Gülşen kızı, 22/05/1976 doğumlu, Isparta, Şarkikaraağaç, Camikebir mah/köy nüfusuna kayıtlı SEVGİ BALCI tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.