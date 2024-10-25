T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/316
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Geyikli Köyü
ADA NO: 103
PARSEL NO: 5
YÜZÖLÇÜMÜ: 590,23 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: ABDULLAH KANATOĞLU, SEHER TOPCU, OSMAN KANATOĞLU, KEMAL KANATOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/316 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02108641