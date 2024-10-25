Yayınlanma: 25.10.2024 - 00:01

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/316

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Geyikli Köyü

ADA NO: 103

PARSEL NO: 5

YÜZÖLÇÜMÜ: 590,23 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: ABDULLAH KANATOĞLU, SEHER TOPCU, OSMAN KANATOĞLU, KEMAL KANATOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/316 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.