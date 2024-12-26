Yayınlanma: 26.12.2024 - 00:01

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/455 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez,Darıbükü Köyü

ADA NO : 130

PARSEL NO : 6

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 664,9 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Karaahmet, Osman Karaahmet

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Tedaş

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/455 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.