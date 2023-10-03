T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 03 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/493 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu İli, Daday İlçesi, Selalmaz Köyü

ADA NO: 114

PARSEL NO: 49

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 966,32 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ahmet Aliş

Cemile Yılmaz

Makbule Yabacı

Mehmet Aliş

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/493 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.