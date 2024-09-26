T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/288 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Eceoğlu Köyü
ADA NO : 118
PARSEL NO : 31
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1654,41 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI : TURHAN KINACI-49516337446
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/288 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02093549