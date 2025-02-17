Yayınlanma: 17.02.2025 - 00:01

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/239 Esas

DAVACI: 1- HÜSNÜ BODUR

DAVALILAR: 2- KASTAMONU MALİYE HAZİNESİ

3- GELİNÖREN KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Gelinören Köyü 131 ada 3 parsel sayılı taşınmaz için, köyde yapılan kadastro çalışmaları sırasında 131 ada 3 sayılı parsel içerisinde bulunan ahır ve kuruluğun bir kısmının kadastro tespiti sırasında yolda bırakılarak hatalı tespit ve tescil edilmiş, bu durumu davacı Lisanslı Harita Kadastro Bürosuna yaptırmış olduğu aplikasyon sonucu öğrendiğinden, kadastro çalışmalarının sonuçları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11. maddesi gereğince taşınmaz askı ilanına alınmış askı ilan süresinde bilgisi olmadığından, 131 ada 3 sayılı parsele aitken hatalı tespit sonucu ahır ve odunluğun yolda bırakılan kısmının 131 ada 3 parsel sayılı taşınmazına eklenmesine ya da ayrı parsel numarası ile adına kayıt ve tesciline karar verilmesi nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açılmıştır.

Türk Medeni Kanunun 713/4 maddeleri gereğince tescile konu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize yazılı olarak başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.