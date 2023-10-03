T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 03 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/240 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Daday ilçesi, Karacaören köyü,

MEVKİİ: -

PAFTA NO: -

ADA NO: 121

PARSEL NO: 20

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 1202,17 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- HAMİDE KAPDAN-58414034166

2- HASAN ERKİN-58411034220

3- MÜRÜVVET ERKİN-58426033720

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/240 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.