T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/240 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Daday ilçesi, Karacaören köyü,
MEVKİİ: -
PAFTA NO: -
ADA NO: 121
PARSEL NO: 20
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 1202,17 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- HAMİDE KAPDAN-58414034166
2- HASAN ERKİN-58411034220
3- MÜRÜVVET ERKİN-58426033720
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/240 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01900728