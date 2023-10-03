T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/254 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Daday ilçesi, Selalmaz köyü,
MEVKİİ: -
PAFTA NO: -
ADA NO: 114
PARSEL NO: 36
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 943,38
MALİKİN ADI VE SOYADI: MEHMET TEVFİK ÖZKAN-18575362164
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ -
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/254 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01900784