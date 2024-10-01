T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/353 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, merkez ilçesi, Esenli köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 9
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 669,15m2'lik irtifak alanı ve 21,88m2'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ARIN DALAHMETOĞLU-20546303632 -
2- BADE DALAHMETOĞLU-34855826102 -
3- İSMAİL DALAHMETOĞLU-34882825246
4- MAKBULE KALE-21380585192 -
5- MEHMET DALAHMETOĞLU-34885825182 -
6- MELİHA GÜRAL-19748329946 -
7- ALİYE DALAHMETOĞLU - 33511870930
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/353 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024