T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 01.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/353 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, merkez ilçesi, Esenli köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 101

PARSEL NO : 9

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 669,15m2'lik irtifak alanı ve 21,88m2'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ARIN DALAHMETOĞLU-20546303632 -

2- BADE DALAHMETOĞLU-34855826102 -

3- İSMAİL DALAHMETOĞLU-34882825246

4- MAKBULE KALE-21380585192 -

5- MEHMET DALAHMETOĞLU-34885825182 -

6- MELİHA GÜRAL-19748329946 -

7- ALİYE DALAHMETOĞLU - 33511870930

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/353 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024