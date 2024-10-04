T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/319 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu Merkez Sarıcı Köyü
ADA NO : 120
PARSEL NO : 31
YÜZÖLÇÜMÜ : 11293,99
MALİKİN ADI VE SOYADI : EKREM GEYİKLİOĞLU,ŞÜKRİYE YAKUPOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/319 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02098342