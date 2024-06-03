T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/92 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ KORU KÖYÜ

MEVKİİ: CEVİZLER

PAFTA NO:

ADA NO: 111

PARSEL NO: 32

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 449,77

MALİKİN ADI VE SOYADI: FUAT DEMİRİLYAS

MELEK YABULOĞLU

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/92 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.