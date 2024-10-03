T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 03.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/308 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez, Gömmece Köyü

ADA NO : 111

PARSEL NO : 22

YÜZÖLÇÜMÜ : 17363,49

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüsniye Hoşavcıoğlu, Faik Hoşavcıoğlu, Tahir Hoşavcıoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/308 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.