Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/343

Muris Abdülaziz Öztopal mirasçıları Mehmet Bozbala, Mevlüde Tankurt, Mustafa Özdemir (Mustafa oğlu), Fikriye Ersoy ve Mustafa Özdemir (Mehmet oğlu) tarafından davalı Maliye Hazinesi, Melikgazi Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi aleyhine tescil harici bırakılmış ve sonrasında Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 1349 parsel (Eski 1332 parsel) olarak kaydedilen ve 1349 parsel sayılı taşınmazın güneyinde bulunan taşınmaz olmak üzere toplam 100.000,00 m2'lik kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptali muris Abdülaziz Öztopal mirasçıları adına tesciline karar verilmesinin talep ve dava edildiği, davanın TMK'nun 713/2. maddesi uyarınca açıldığı anlaşılmakla söz konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin TMK'nun 713/5. hükmü uyarınca mahkememize başvuruda bulunmaları hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.