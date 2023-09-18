T.C. KAYSERİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 18 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/8 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kocasinan ilçesi Yeşil Mh.

ADA NO: 3509

PARSEL NO: 65

VASFI: Yapılar ve müştemilat

MALİKİN ADI VE SOYADI: Hanife Korkut ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yöneltileceği, mahkemece tespit edilen değerin hak sahibi/sahipleri adına T.C. Halk Bankası A.Ş. Kayseri Merkez Şubesine yatırılacağı,yatırılacağı, idari yargıda dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma delillerini tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak dava dosyasına bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenlerle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sayılı Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 5. Maddesi ile 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. 31/03/2023