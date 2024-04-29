T.C. KEMAH ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/59 Esas

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu vekili tarafından aşağıda yazılı esas numaraları ile aşağıda isimleri yazılı tapu malikleri aleyhine açılan (kamulaştırma bedelinin tespiti ile, taşınmazın tescili) davalarında;

1- Davacı kurum vekili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan kamu yararı kararına istinaden Bağıştaş 1 HES üretim tesisi için aşağıda nitelikleri bildirilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiğini, davalı ile uzlaşma sağlanamadığını belirterek 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesi ile 7.ve 8 inci maddesine göre işlemlerin tamamlandığını,taşınmazların daimi irtifakve mülkiyet hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti ile tespit edilen bu bedelkarşılığındaMaliye Hazinesi adınaadınatescilini talep ve dava etmiştir.

2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

a- Mahkeme esas numarası, Davalısı, Tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, Kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii pafta, ada, parsel numarası vasfı,yüzölçümü;

1- Esas No: 2023/59 Davalısı Kayabaşı Köy Tüzel Kişliği

Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Kemah ilçesi, Kayabaşı Köyü, YOL1 2.558,39 m2'nin tamamı, YOL2 1.237,21 m2'nin tamamı, YOL3 26,12 m2'nin tamamı,

b) Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ANKARA

c) Ayrıca davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir.

d) Açılacak davalarda husumet (Yukarıda c bendinde yazılı) İdareye yöneltilmelidir.

e) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.

f) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.C. Ziraat Bankası KemahŞubesine) yatırılacaktır.

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/03/2024