T.C. KEMER 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26.12.2024 - 00:01

T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN/BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/515 Esas

DAVALI : GİDEON RASPER

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerde davalıya ulaşılamadığı. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesine karşı cevap verme süresinin 6100 sayılı h.m.k.'nun 122 ve 127. mad. uyarınca iki hafta olduğu. Durusma Günü: 20/03/2025 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma tutanağının yayım tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere davalı GİDEON RASPER'e ilanen tebliğ olunur.