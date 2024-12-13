T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.12.2024 - 00:01

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : .51013331-2014/1228-Ceza Dava Dosyası

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 06.09.2024tarih ve 2014/1228 esas, 2024/846 karar sayılı gerekçeli kararı ile; 1-Ahmad ve Khadıja oğlu, 22/02/1981 ALEPPO doğumlu sanık JAMAL ALSHAWI ile Hammoud ve Laıla oğlu, 01/08/1983 ALEPPO doğumlu sanık MOHAMAD BARKAL haklarında;

5607 sayılı yasaya muhalafet suçundan açılan kamu davasının zaman aşımına uğraması nedeniyle AYRI AYRI DÜŞMESİNE kararı verildiği, verilen karara katılan kurum Öncüpınar Gümürük Müdürlüğünün Vekili istinaf başvurusunda bulunduğu, verilen kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanıklara tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen iki hafta yasal süre içerisinde usulen İSTİNAF olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 10.12.2024