T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.02.2025 - 00:01

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 51013331-2024/656-Ceza Dava Dosyası

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.09.2024 tarih ve 2024/656 esas, 2024/889 karar sayılı gerekçeli kararı ile; Halid ve Fatma oğlu, 01/12/1999 HALEP doğumlu sanık FİRAS ELAYŞE hakkında; Kasten Yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Sanığın 5271 Sayılı CMK.’nun 231/8. maddesi uyarınca 5 (beş) yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen iki hafta yasal süre içerisinde usulen İSTİNAF olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 11.02.2025