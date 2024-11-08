T.C. KİLİS 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:01

T.C. KİLİS 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/2 Esas

DAVALI : NOUR ALRAJAB Akçabağlar Köyü Merkez/ KİLİS

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız ve mernis adresinizin bilinmediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Duruşma Günü: 12/03/2025 günü saat: 09:30'da davalı Nour ALRAJAB'ın belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmez, davayı takip etmezse dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulhe yönelik hazırlık yapması, gelmediği taktirde yargılamaya devam etmek istenilirse de yoklukta yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, işbu tebliğden itibaren iki haftalık kesin sürede dilekçede gösterdiği henüz sunmadığı belgeleri sunması, başka yerden getirtilecek belgelerin getirilmesi için açıklama yapması bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu davalıya ilanen tebliğ olunur.