T.C. KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17.11.2024 - 00:00

Dosya No: E.77749344-2022/1231-Ceza Dava Dosyası

Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 17.05.2024tarih ve 2022/1231 Esas, 2024/600 Karar sayılı gerekçeli kararı ile; 1-Tarık ve Esmahan oğlu, 01/01/2000 İdlip doğumlu sanık NASIR OMER hakkında; Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan 3 Yıl 10 Ay 25 GünHapis ve 26.020,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmensanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen İSTİNAF olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 13.11.2024