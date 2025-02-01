T.C. KİLİS 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 01.02.2025 - 00:01

T.C. KİLİS 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.60239089-2016/359-Ceza Dava Dosyası 28.01.2025

Kilis 4.Asliye Ceza Mahkemesinin 08/10/2024 Tarih ve 2016/359 Esas, 2024/487 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1-Muhammed ve Vahibe oğlu, 01/01/1992 HALEP doğumlu YKN: 99976680712 RAGİD HASSUN hakkında; "Basit Yaralama" suçundan , sonuç olarak HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf edilmediği takdirde dosyanın kesinleşeceği tebliğ olunur.