T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15 Eylül 2023

ESAS NO: 2022/853 Esas



DAVALI: MEHMET İYAD ELJİ Doğan Güreş Paşa Mah Doktor Sadık Ahmet Cad Nergis Apt Dış KapıNo:9 Teras Kat Kilis Merkez/ KİLİS

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davalınıntebligata yarar açık adresi tüm aramalara rağmen temin edilemediğinden, davalıyailanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, davalıya tahkikat duruşma gününün 6100 Sayılı HMK 'nın 147/2 maddesi şerhli olmak üzere T.K. 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;

Durusma Günü: 08/11/2023 günü saat: 14:00'da Davalı MEHMET İYAD ELJİ'nin geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için erteleme halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, 150.mad. Hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususu Davalı MEHMET İYAD ELJİ'ye tahkikat duruşma günü 08/11/2023 günü saat 14:00 tarihini bildirir 6100 sayılı HMK'nın 147/2 meşruhatı ile ilanen tebliğ olunur. 15/07/2023