T.C. KIRIKKALE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25 Eylül 2023

DOSYA NO: 2020/482 Esas

KARAR NO: 2023/380

"Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan sanık Halis ve Hanımezer oğlu, 08/03/1969 Iğdır doğumlu, Iğdır, Merkez, Halfeli nüfusunda kayıtlı MEHMET KUŞ hakkında yapılan kovuşturma sonucu, 213 Sayılı Yasanın 359/a-2 uyarınca verilen 15 Ay Hapis Cezasının TCK.51/1, 51/3 maddesi gereğince ertelenmesine ve 2 yıl süre ile deneme süresine tabi tutulmasına ilişkin mahkememiz kararının, tüm aramalara rağmen bulunamayan ve gıyabi tebliği mümkün olmayan 2020/482 esas, 2023/380 karar sayılı hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere en yakın asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağı hakime onaylatmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf hakkınızın olduğu, istinaf etmediğiniz taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.