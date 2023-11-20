T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20 Kasım 2023

Sayı: 2022/298 Esas

Dahili Davalı: Nebahat ERGİN

Mahkememizin 2022/298 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Karakeçili ilçesi, Hocaahmetyesevi Köyü, 940 ada 31 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 15.02.2024 günü saat 10.45'de yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda payınıza 5,66 TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki hafta süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.