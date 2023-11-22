T.C. KIRKLARELİ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

ESAS NO: 2011/197

Mahkememizin 28/09/2023 tarihli ara kararı ile;

SAYIN SAMİ SEBAHATTİN ARAPLA;

İHTAR

7242 Sayılı Yasayla Değişik 5607 Sayılı Yasa’nın 5/2-a-b maddesi uyarınca suça konu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı olan 312,46-TL‘yi etkin pişmanlık kapsamında Devlet Hazinesi’ne ödemeniz durumunda, daha önce soruşturma aşamasında tarafınıza etkin pişmanlık ihtaratında bulunulmamış olması halinde ½ oranında, daha önce soruşturma aşamasında tarafınıza etkin pişmanlık ihtaratında bulunulmuş olması halinde 1/3 oranında verilecek cezanın indirileceği,

Ayrıca bilirkişi raporuna göre düzenlene KEMT Varakasında gümrük vergileri toplamı olan 116,23-TL’nin kamu zararı olduğu ve 5271 sayılı CMK nın 231. Maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kararının verilebilmesi için belirtilen kamu zararının gidermeniz gerektiği,

5607 Sayılı Yasa’nın 5/2 maddesi uyarınca belirlenen 312,46-TL’yi veya kamu zararı olarak belirlenen 116,23-TL’yi Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ne, Vergi Dairesi’ne, Mal Müdürlüğü’ne, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nün TC Ziraat Bankası Kırklareli Şubesindeki IBAN TR05 0001 0001 0400 0010 0055 76 Hesabına yatırarak ödemeyi yapabileceğiniz ödemeyi yapmanız halinde makbuzunu ihtardan itibaren duruşma tarihine kadar mahkememize ibraz etmeniz gerektiği aksi takdirde ödeme yapmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ile Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için ihtar olunan 312,46-TL parayı ödediğiniz takdirde 5271 sayılı CMK’nun 231. Maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin uygulanabilmesi için size kamu zararı olarak ihtar olunan 116,23-TL parayı ayrıca ödemenize gerek olmadığı hususları ayrı ayrı ihtar olunur.

İş bu etkin pişmanlık kapsamında düzenlenen ihtarın sanık Sami Sabahattin ARAPLA'nın bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ olunamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat kanunun 28 ve 29. Maddeleri gereğince sanık Sami Sabahattin ARAPLA adına etkin pişmanlık kapsamında düzenlenen ihtarın Tüm Yurtta Yayın Yapan Ulusal Gazete'de yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.



