T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10 Haziran 2023

Sayı: 2022/469 Esas 25/05/2023 Konu: Gaiplik İlanı

KIRKLARELİ MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Armağan Köyü, 126 ada 16 parsel taşınmazın maliki Salih kızı Ayşe Kuzu'nun gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahsın duruşmaya gelip varlığını ve sağlığını ispat etmesi, yine bu kişileri tanıyan ve bilen ile kendisi hakkında bilgi sahibi olan var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize anılan dosya üzerinden müracaat ile bilgilerini ulaştırmaları 2.KEZ İLAN olunur. 25/05/2023

Adres: KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin: Tuncay TUNA Zabıt Katibi