Yayınlanma: 04.11.2024 - 00:01

T.C. KIZILTEPE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/630 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mardin ili, Kızıltepe İlçesi, İkizler Mah.153 ada 1 parsel sayılı taşınmaz.

ADA NO : 153

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ : 32,36 m2 kamulaştırılan alan(pilon yeri) ve 7442,38 m2 irtifak alan

DAVALI MALİKLERİN ADI VE SOYADI : İHSAN ERTAŞTC: 30440196186, SÜLEYMAN ERTAŞTC: 30350199178, HASAN ERTAŞTC: 30515193614, MEHMET ALİ ERTAŞTC: 30539192822, ABDULAZİZ İNCİ:TC: 42304757372, ABDURRAHMAN ERTAŞ:TC: 30488194502, ORHAN VELİ ERTAŞ:TC: 30254202356,HAMİT BOZYEL:TC: 57316304896, HAMDULLAH AYDOĞAN: TC: 12422797048, MAZLUM ERTAŞ:TC: 30101207442, GÜLİSTAN ERTAŞ:TC: 34790051706, ABDURRAHİM KILIÇ:TC: 56659322536, ÖMER ERTAŞ:TC: 31766151910, FARUK AYHAN:TC: 23849415422, YASEMİN BÜYÜK:TC: 15050665840, NAZLI CEYLAN BÜYÜK:TC: 16682655964, NİSA GÜL BÜYÜK:TC: 65077042438, MUHAMMED YASİN BÜYÜK:TC: 49540561060, İBRAHİM HALİL BÜYÜK:TC: 39829884416, AYETULLAH BÜYÜK:TC: 31796152598, ABDULVAHAP DİDİN:TC: 28082273440, FATMA ERTAŞ:TC: 30341199460

DİĞER DAVALI : İKİZLER KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/630 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/10/2024