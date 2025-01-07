Yayınlanma: 07.01.2025 - 00:01

T.C. KIZILTEPE 1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/1742 Esas 19/07/2023

Davacı, ENES AYGÜN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Kıymetli Evrak İptali (Çek İptali (Hasımsız)) davası nedeniyle;Deniz Bank Kızıltepe Şubesine ait 7845360E2 seri nolu 40.000,00-TL bedelli çeki elinde bulunduranların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize ibraz etmeleri aksi halde çekin iptaline karar verileceği ilan olunur.