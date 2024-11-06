T.C. KIZILTEPE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/631 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mardin ili, Kızıltepe İlçesi, İkizler Mah.140 ada 1 parsel sayılı taşınmaz.

ADA NO: 140

PARSEL NO: 1

YÜZÖLÇÜMÜ: 56,72 m2 irtifak alan

DAVALI MALİKLERİN ADI VE SOYADI: 1- ABDURRAHİM KILIÇ TC: 56659322536, 2- HASAN ERTAŞ TC: 30515193614, 3- İHSAN ERTAŞ TC: 30440196186, 4- SÜLEYMAN ERTAŞ TC: 30350199178, 5- HÜSEYİN KAPLAN TC: 16535659538, 6- UĞUR ERTAŞ TC: 30041209414, 7- ORHAN VELİ ERTAŞ TC: 30254202356, 8- MEHMET ALİ ERTAŞTC: 30539192822, 9- MECİT ERTAŞ TC: 30365198678, 10- AYŞE ERTAŞ TC: 30107207224, 11- ABDULKERİM AVCI TC: 20477528128, 12- ENVER AKMAN TC: 47404630648, 13- İBRAHİM ERTAŞ TC: 30311200448, 14- HAMİT BOZYEL TC: 57316304896, 15- ŞEYHMUS KURTAY TC: 29882214770, 16- FATMA AVCI TC: 20405530582, 17- ABDURRAHMAN ERTAŞTC: 30488194502, 18- BEDİR ERTAŞ TC: 29462228746, 19- SADETTİN KARAASLAN TC: 26369331890, 20- SEDAT KARAASLAN TC: 26300334102, 21- ABDULAZİZ İNCİ TC: 42304757372, 22- ÖMER ERTAŞ TC: 31766151910, 23- HAMDULLAH AYDOĞAN TC: 12422797048, 24- YASEMİN BÜYÜK TC: 15050665840, 25- NAZLI CEYLAN BÜYÜK TC:16682655964, 26- NİSA GÜL BÜYÜK TC: 65077042438, 27- MUHAMMED YASİN BÜYÜK TC: 49540561060, 28- İBRAHİM HALİL BÜYÜK TC: 39829884416, 29- AYETULLAH BÜYÜK TC: 31796152598, 30- ŞAHA AKMAN TC: 47215636914, 31- ALİ ERTAŞ TC: 57616290950, 32- ABDULVAHAP DİDİN TC: 28082273440, 33- SELMAN AKMAN TC: 47362632036

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/631 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/10/2024