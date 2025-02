Yayınlanma: 28.02.2025 - 00:01

T.C. KOCAELİ 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/696

Davacı Hamide KARAORMAN vekili tarafından Davalı Kırklareli ili Kırklareli Merkez ilçesi Üsküp Cevatpaşa mah/köyü Cilt no: 56 Hane no: 208 BSN: 40'da nüfusa kayıtlı SALİH ve HÜSNİYE oğlu, 07/04/1986 Altındağ doğumlu (TC No: 32341951154 )TC Kimlik numaralı İncirtepe Mah. 271. Sk. No:3 İç Kapı No:4Esenyurt/ İSTANBUL adresinde ikamet ettiği bildirilen YILMAZ CEZVECİ aleyhine açmış olduğu Velayet (Velayetin Kaldırılması) davasında davalı adresine gönderilen dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün tebligatının yapılamadığı ve yapılan zabıta araştırmasında da adresinin tespit edilemediği, kurumlara yazılan müzekkerelerde tespit edilen adreslerine de yapılan tebligatların iade döndüğü belirlendiğinden adı geçen davalıya dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma günününilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin davalı Yılmaz CEZVECİ'ye ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,ilanın tebliğini takip eden 2 hafta içerisinde, davalının cevap dilekçesini sunması gerektiği hususu, davalı Yılmaz CEZVECİ'nin ön inceleme duruşma günü olan 26/03/2025 saat 09.00 da Mahkememizde hazır bulunmasıveya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi duruşmaya gelmediği ve kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluğunda yapılacağıve karar verileceği, ön incelemenin tamamlanmasının ardından aynı gün tahkikat duruşmasına geçileceği hususunun davalıya duruşma günü davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.