T.C. KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:00

2024/42 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Ş. YUVACIK Mahalle, 708 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz arsa

Yüzölçümü: 413,98 m2

Kıymeti: 5.174.750,00 TL KDV Oranı: %10

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre KonutAlınında kalmaktadır. Yapılaşma koşulu ayrık nizam 3 kattır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/12/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati: 07/01/2025 - 14:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/01/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati: 04/02/2025 - 14:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Ş. YUVACIK Mahalle, 747 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz arsa v

Yüzölçümü: 651,72 m2

Kıymeti: 6.517.200,00 TL KDV Oranı: %10

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre KonutAlınında kalmaktadır. Yapılaşma koşulu ayrık nizam 3 kattır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/12/2024 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati: 07/01/2025 - 14:35

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/01/2025 -14:35

Bitiş Tarih ve Saati: 04/02/2025 - 14:35

22/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.