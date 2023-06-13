T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Haziran 2023

Esas No: 2023/173-166

ESAS NO: 2023/173: Kocaeli ili, Derince ilçesi, Sırrıpaşa Mah., 2023 ada, 13 parselde kayıtlı maliki Muhammet Yazıcı olan taşınmaz Belediye Encümeninin 09/11/2022 tarih ve 4065 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

ESAS NO: 2023/166: Kocaeli ili, Derince ilçesi, Sırrıpaşa Mah., 2023 ada, 11 parsel ve 2023 ada 12parselde kayıtlı maliki Mehmet Sarıkaya olan taşınmaz Belediye Encümeninin 09/11/2022 tarih ve 4065 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

İş bu Tebligat ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescili yapılacaktır.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kocaeli E-5 Şubesine yatırılacaktır

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. maddesi uyarınca ilgililere duyurulur. 05/06/2023