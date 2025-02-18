Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:01

T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/572 Esas

DAVALI: OYBEK RUZMETOV Hurma Mahallesi, 255 Sokak, No:7/4 Konyaaltı/ ANTALYA

Davacı HÜLYA RUZMETOV tarafından Davalı OYBEK RUZMETOV aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 10/10/2024 tarih ve 2023/572 Esas, 2024/875 Karar sayılı kararı ile;tarafların TMK'nun 166/1. maddesi gereğince boşanmalarına, Davacının kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca tayin ve takdir edilen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, Davacı tarafın adli yardım talebi bulunduğundan dolayı dava açılışında yatırılmayan 427,60 TL başvurma harcı ile 427,60 TL peşin harcın toplamı olan 855,20 TL harçile yargılama sırasında yapılan 2 normal tebligat masrafı 233,00 TL, 4 elektronik tebligat masrafı 38,00 TL, basın ilan yoluyla yapılan tebligat ücreti 9.928,00 TL (15/04/2024), basın ilan yoluyla yapılan tebligat ücreti 4.488,00 TL (12/01/2024) olmak üzere toplam15.542,20 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesince havale alınarak mahkememize gönderilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.